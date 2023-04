Imprese siciliane cercano social media manager ma non ci sono le competenze

Unioncamere e Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro lo hanno certificato nel loro ultimissimo bollettino: tra aprile e giugno sono previste 1,5 milioni di assunzioni in Italia. Una previsione incoraggiante, se non fosse che resta sempre molto elevata la difficoltà di reperimento del personale: nel 45,2% dei casi gli imprenditori non trovano le professionalità richieste. E tra queste ci sono due professioni in grande crescita: il Social media manager e il Digital marketing manager. Nel 53% dei casi gli imprenditori hanno difficoltà a reperire un social media manager qualificato. Nel mese di novembre Confindustria Catania ha sottoposto i suoi associati a un sondaggio per capire quali siano le esigenze formative nel Digitale degli imprenditori catanesi. "Emerge sempre più la consapevolezza tra le imprese della necessità di dotarsi di competenze qualificate per la gestione delle professioni digitali - dice Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania -. Sappiamo che oggi il 72 per cento delle aziende in Italia possiede un account social e nell'ambito del nostro sondaggio abbiamo potuto riscontrare grande interesse per la figura del Social media manager. Investire in questa direzione è un modo per aumentare la propria competitività ed essere più appetibili sul mercato. Oggi più che mai si tratta di una strada obbligata. L'evoluzione delle tecnologie è rapidissima, restare indietro significa soccombere. La parola d'ordine deve essere quindi formazione. Anche dal Pnrr può venire un nuovo slancio. Uno dei suoi obiettivi è proprio lo sviluppo di competenze digitali considerate ormai essenziali per cogliere le opportunità dell'innovazione tecnologica e potenziare la crescita economica. Dai risultati del sondaggio realizzato da Confindustria Catania è stato creato il Master in Social Media marketing dell'Etna Digital Academy, accademia certificata e polo universitario i cui corsi sono certificati dal Miur. Martedì 18 aprile, alle ore 18, si terrà presso la sede dell'EDA, in via Santa Maddalena 59, a Catania, la presentazione dei Master estivi per formare Social media manager e Digital marketing manager. La presentazione è aperta a tutti".