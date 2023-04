I massimi esperti mondiali di Cardiologia si confrontano a Catania

Dal 15 al 17 aprile i maggiori esperti della Cardiologia mondiale faranno il punto al"Mediterranean Cardiology Meeting" - realtà scientifica e formativa del Sud Italia - nel Four Points by Sheraton Hotel d Catania. Oltre mille tra ricercatori e specialisti si riuniranno nella città etnea, con una Faculty di oltre 200 tra relatori e moderatori, per confrontarsi e presentare le maggiori novità nell'ambito della Cardiologia, su patologie emergenti e di grande impatto come: Fibrillazione Atriale, Morte Cardiaca Improvvisa, Scompenso Cardiaco, Sindromi Coronariche Acute, Cardiopatia Ischemica Cronica, Prevenzione Cardiovascolare Globale, Ipertensione Arteriosa, Sincope, Cardiopatie Congenite,Terapia Farmacologica delle Malattie Cardiovascolari, Tecnologie di Monitoraggio Cardiaco e Genetica.Obiettivo principale di questo congresso è quello di fornire le più aggiornate evidenze scientifiche sulla Cardiologia Clinica eInterventistica.