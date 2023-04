Ciclismo, Caruso crolla sull'Etna: Lutsenko vince il Giro di Sicilia

Impresa di Alexey Lutsenko dell'Astana Qazaqstan Team che sull'Etna mette in fila tutti e si aggiudica tappa e Giro di Sicilia.

Il kazako ha tagliato per primo il traguardo dell'ultima frazione della corsa organizzata da Rcs Sport, da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre di 216 chilometri, fermando i cronometri sul tempo di 5h 28' a una media di 39,5 km/h.

Alle sue spalle, con 40" di distacco", il sudafricano Louis Meintjes della Intermarché Circus Wanty. Terzo a 1'13" Vincenzo Albanese della Eolo Kometa.

L'ordine d'arrivo è anche l'ordine della classifica generale che ha assegnato la vittoria del Giro di Sicilia e la maglia giallorossa a Lutsenko davanti a Meientjes. Perde una posizione rispetto a ieri ma chiude sul podio Albanese. Troppo alto il ritmo imposto dal kazako per permettere a Finn Fisher Black di provare a difendere il primo posto in classifica generale. Il neozelandese si è affidato al suo compagno di squadra Rafa Majka per provare a ricucire il distacco dal fuggitivo, ma non gli è rimasto altro da fare che prendere atto del distacco a fine corsa. A fare la selezione decisiva l'Etna: sulla salita Scorciavacche a farne le spese anche Damiano Caruso, vincitore della scorsa edizione del Giro di Sicilia.