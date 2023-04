Volley Modica, "divorzio" dalla DS Manuela Cassibba

Manuela Cassibba non è più la DS dell'Avimecc Volley Modica. Le strade del sodalizio presieduto da Ezio Aprile e la “vulcanica” dirigente biancoazzurra si dividono dopo parecchi anni di lavoro in sinergia.

La dirigenza tutta, ringrazia Cassibba per l'impegno profuso in questi anni in cui è stata sempre in prima linea a sostegno dei giocatori e di tutto lo staff, riuscendo a raggiungere i risultati che la società si era prefissata. La decisione è maturata dopo una serie di riunioni che hanno portato così all'interruzione consensuale dei rapporti.

La dirigenza, intanto, di concerto con lo staff tecnico è già a lavoro per sostituire Manuela Cassibba e nel frattempo ha avviato i primi contatti, sia con alcuni atleti che potrebbero vestire la maglia biancoazzurra il prossimo anno e ha iniziato a discutere anche con alcuni atleti che soltanto due settimane fa hanno conquistato la salvezza in serie A3 per capire se ci sono i presupposti per continuare l'avventura all'ombra del Castello dei Conti.