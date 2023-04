Modica, il vescovo Rumeo ai consiglieri comunali: abbiate cura dei più deboli

Un invito agli amministratori e ai politici più in generale ad occuparsi con dedizione e coscientemente delle persone umili e di tutti coloro che hanno bisogno di sostegno, morale ed economico. E' stata l'esortazione che il nuovo vescovo della diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, ha rivolto ai rappresentanti del Consiglio comunale di Modica che lo hanno accolto, nel pomeriggio, nell'aula di Palazzo San Domenico. A fare gli onori di casa, la presidente del Consiglio, Carmela Minioto, e alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Il vescovo, nel suo intervento dal tono molto semplice e familiare, ha sottolineato l'importanza del lavoro, fonte di dignità. Monsignor Rumeo ha parlato delle difficoltà esistenti nel suo territorio di provenienza, il Nisseno, sottolineando, comunque, che il problema del lavoro è, purtroppo, generalizzato. "E, proprio per questo - ha detto il vescovo - è necessario che la politica si occupi seriamente di queste persone, troppe, che hanno bisogno di aiuto". A ringraziare il vescovo per la visita nel luogo della città istituzionale per eccellenza, sono stati i consiglieri Rita Floridia e Marcello Medica: entrambi hanno sottolineato il profondo significato dell’incontro con il pastore della Diocesi netina. Scambio di doni tra monsignor Rumeo e Carmela Minioto. L’intensa giornata modicana del vescovo si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa nel duomo di San Pietro. Monsignor Rumeo, nella mattinata, aveva incontrato presbiteri e diaconi nel monastero delle Benedettine e, nel pomeriggio, aveva fatto visita alle associazioni caritative e assistenziali della città.