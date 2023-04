Carambola di auto in pieno centro a Comiso, il bilancio è di quattro feriti

Quattro feriti è il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa sera in pieno centro a Comiso. Ad essere coinvolte tre auto che, per cause da accertare, si sono scontrate danneggiando anche un paio di vetture parcheggiate nella zona dell'incidente. Una delle auto, dopo l'impatto, ha cappottato. Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. I ferriti sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

(Foto Franco Assenza)