Scoperto un laboratorio di droga: 2 arresti a Cosenza

Due persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una terza denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

E' il bilancio di un'attività della Polizia di Stato di Cosenza nell'ambito dei servizi predisposti dal Questore e coordinati dalla Procura.

Gli agenti, che da tempo avevano notato movimenti sospetti sotto l'abitazione di uno dei due arrestati, noti alle forze dell'ordine, decidono di intervenire con l'ausilio di unità cinofile della Questura di Vibo Valentia. Alla vista dei poliziotti uno tenta la fuga ma viene bloccato dopo un inseguimento. Intercettati anche gli altri due, i controlli proseguono nelle abitazioni dei tre ed in una di queste, nel quartiere città 2000, si scopre la presenza di un vero e proprio laboratorio della droga. La sostanza stupefacente - 1,4 chilogrammi di hascisc, e 400 grammi di marijuana è confezionata e conservata all'interno di un frigorifero.

Presente materiale per il confezionamento di altra eventuale droga in arrivo: buste e strumenti per il confezionamento sottovuoto e per la pesatura, involucri di piccole dimensioni con tappo a pressione e contenitori a forma di ovulo.

Una delle due persone arrestate dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.