Siracusa, celebrata dalla Guardia costiera la “Giornata del mare e della Cultura Marinara 2023”

“È stata una bellissima iniziativa, che ha visto come protagonisti assoluti i ragazzi ed il loro mare!!”. Questi i commenti a caldo espressi dai docenti e dagli studenti delle scolaresche intervenute quest’oggi presso la sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Siracusa, per celebrare la “Giornata del mare e della Cultura Marinara 2023”.

Una folta rappresentativa delle scuole aretusee gremiva la sala riunioni della Lega Navale, in cui erano, infatti, presenti i docenti e rappresentanze di studenti dell’Istituto Nautica Rizza, dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice, dell’Istituto Comprensivo Archia e dell’Istituto Giuseppe Bianca di Avola.

La giornata ha avuto inizio con un intervento introduttivo del Presidente della locale Sezione della Lega Navale, Sebastiano Floridia, che ha illustrato ai ragazzi i dogmi per vivere il mare in armonia e sintonia, con la consapevolezza che si tratta di un ambiente pieno di risorse da tutelare e conoscere. Un mare volto ad “unire e non dividere”.

A seguire ha preso la parola il Comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, il Capitano di Vascello Sergio LO PRESTI, che - nel salutare tutti gli intervenuti tra cui il Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio, l’Associazione “Sicilia Turismo per tutti”, la Delegazione dell’Associazione Marinai d’Italia di Siracusa e gli operatori diving locali - ha introdotto la tematica scelta dalla Guardia Costiera aretusea da offrire ai ragazzi quest’oggi: La salvaguardia della vita umana in mare raccontata dai soccorritori marittimi.

Sono stati proiettati una serie di video istituzionali descriventi i compiti della Guardia Costiera in materia di soccorso. L’evento, che ha visto tra l’altro la partecipazione di Patrizia Maiorca, è stato allietato dall’esibizione di due artisti: l’attore teatrale Sebastiano Cimino e il maestro di canto popolare Tonino Bonasera.