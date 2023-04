Strada per Marzamemi al buio provocò un morto: assolta una ragazza

Una ragazza di Pachino, è stata assolta dal tribunale dei Minori di Catania, dall'accusa di omicidio stradale. I fatti risalgono al giugno del 2022, quando la minorenne, alla guida di in un ciclomotore, in compagnia di una passeggera investì un uomo fermo in viale Fortuna (la strada comunale che collega la città a Marzamemi) per un'avaria all'auto. La motociclista travolse O.K., dapprima portato all'ospedale di Noto e poi trasferito a Siracusa per le complicazioni del caso. Le due ragazze furono invece portate da un'ambulanza del 118 al 'di Maria' di Avola. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, ma la convivente dell'uomo si era opposta. Il Gip del tribunale dei minori di Catania, Rosalia Castrogiovanni, oltre a respingere l'opposizione, dà in qualche modo le responsabilità della morte dell'uomo all'amministrazzione comunale di Pachino, perchè quella strada a 300 metri dall'Istituto Calleri è completamente al buio. Il giudice scrive nel decreto di archiviazione:

che ' Il tratto stradale del Viale Fortuna in cui è avvenuto il sinistro è p r i v o di illuminazione stradale e di aree di sosta o di emergenza;

È altresì emerso che l'impianto elettrico dello scooter era efficiente così come è stato accertato il perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione e delle quattro

frecce della Fiat Stilo in avaria; Alla luce, dunque, delle deformazioni plastiche rilevate è certo lo scooter condotto dalla ragazza viaggiava, in prossimità del punto d'impatto, con velocità limitata al di sotto di 50 Km/h; Nessuna traccia pre-urto è stata rilevata dalle Autorità intervenute poiché l'impatto è stato imprevedibile;

Altro dato certo, sulla scorta delle dichiarazioni rese, è che i passeggeri dell'auto, scesi dalla vettura per spingere l'auto in panne, omettevano di indossare il giubbotto catarifrangente. La minorenne è stata difesa dall'avvocato Corrado Di Stefano del Foro di Siracusa.