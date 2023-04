Hashish e cocaina nella piccionaia, pusher arrestato a Siracusa

Agenti della Squadra mobile di Siracusa, insieme alle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno arrestato un 42enne già noto alle forze di polizia, per spaccio di droga. L'uomo è stato sorpreso in via Santi Amato mentre cedeva due dosi di cocaina a due 'clienti'. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione in una piccionaia dove il 52enne si era recato poco prima, trovando e sequestrando 21 dosi di cocaina e 5 dosi di hashish. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato posto ai domiciliari.