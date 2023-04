Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 59 anni per possesso illegale di due coltelli.

Il cinquantanovenne è stato sorpreso dai poliziotti in corso Matteotti in possesso di due coltelli, rispettivamente di 20 e di 28 cm, di un paio di forbici e di una catena in alluminio.