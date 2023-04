Espulsi dall'Italia rientrano clandestinamente: 2 arresti a Trapani

Due cittadini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia a Trapani durante le procedure di identificazione al Cpr di contrada Milo per aver violato i divieti di reingresso sul territorio nazionale. Altre tre persone, invece, in esecuzione di tre distinti ordini di carcerazione, sono state rintracciate e condotte in carcere. Si tratta di due trapanesi di 67 e 65 anni condannati rispettivamente a quattro anni e otto mesi di reclusione per estorsione e rapina e a oltre un anno di reclusione per evasione. Un cittadino tunisino, invece, che faceva parte di un gruppo di migranti sbarcati sulle coste trapanesi, doveva scontare quattro anni di reclusione per due condanne per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in alcune città del nord Italia.