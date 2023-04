Il Siracusa domani a Lentini, Cacciola: "Dobbiamo chiudere il campionato con una vittoria"

“Abbiamo l’obbligo di chiudere il campionato con una vittoria, poi vedremo cosa succederà. Ci piacerebbe regalare una gioia indescrivibile ai nostri tifosi, ma questo non dipende solo da noi”. Parole di Gaspare Cacciola, tecnico del Siracusa che domani disputerà a Lentini l’ultima gara della stagione regolare. Squadre in campo alle 16.30.

Gli azzurri sono attardati di un punto dalla capolista Nuova Igea Virtus che, dunque, avrà il destino nelle sue mani. “La partita contro la Leonzio – sottolinea l’allenatore aretuseo - dovrà essere espressione, come atteggiamento, voglia e determinazione, del lavoro svolto negli ultimi 6 mesi. La squadra ha fatto una grande rincorsa e domenica dovrà sostenere l’ultimo sforzo. Poi vedremo se basterà per festeggiare, in caso contrario ci concentreremo per i playoff. Abbiamo il dovere di fare il massimo e di chiudere il campionato con una bella vittoria, anche se non sarà semplice perché la Leonzio è una squadra attrezzata e ben allenata. Anche i nostri avversari avranno motivazioni da vendere e giocheranno la partita della vita per cercare di entrare nei playoff. Credo che alla fine vincerà la squadra che sbaglierà meno e correrà di più”. Questo il pensiero del dg Di Natale: “La Leonzio rappresenta un ostacolo difficile da superare ma sono certo che la squadra, con l’appoggio della nostra splendida tifoseria, farà di tutto per portare a casa i tre punti necessari per potere ancora aspirare alla promozione diretta”.