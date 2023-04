Il M5s scende in piazza Santa Lucia a Siracusa per sostenere Renata Giunta sindaca

Gazebo del Movimento 5 Stelle a Siracusa domani, domenica 16 aprile, in piazza Santa Lucia. Insieme agli attivisti del M5S ci saranno anche la candidata sindaca della coalizione Renata Giunta insieme al pentastellato Paolo Ficara, ex parlamentare.

A partire dalle 10, spazio all'ascolto dei cittadini per raccogliere segnalazioni e istanze che permettano di costruire - come metodo- una Siracusa che possa tornare al confronto ed alle decisioni condivise e non calate dall'alto.

"Idee, confronto e partecipazione con Renata Giunta sindaca ed insieme ad una forte squadra di candidati consiglieri che potrete iniziare a conoscere già questa domenica", anticipa il referente del M5S Paolo Ficara.