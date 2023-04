Acate, nuove assunzioni al Comune: anche la neo comandante dei vigili

Dopo due decenni Acate ha un nuovo comandante della Polizia Municipale ed è ancora una donna. È Simona Caldararo, avvocato, che si è classificata al primo posto nella selezione concorsuale bandita dal Comune. In questi due decenni, dopo il pensionamento della dottoressa Maria Battaglia, che assunse l'incarico dopo avere terminato la propria sindacatura (un caso singolare ma perfettamente regolare), i vigili urbani sono stati diretti da comandanti provvisori, "in condominio" con altri comuni o attingendo alle stesse unità in servizio.

La neo responsabile del Corpo, alla quale Nuovo Sud augura buon lavoro, dovrà fare i conti con le carenze dell'organico, l'insufficiente dotazione di mezzi e apparecchiature e il necessario rifacimento della segnaletica stradale. Il sindaco Giovanni Di Natale ha espresso tutta la propria soddisfazione per il riordino della macchina amministrativa anche perché tra i nuovi assunti, anche loro vincitori di concorso, ci sono il responsabile dell' Ufficio Tecnico, architetto Fabio Bellaera, e l'ingegnere Giuseppe Maganuco, che lavorerà nel medesimo ufficio. Tutti e tre hanno firmato un contratto a tempo pieno e indeterminato.

(Nella foto, da sinistra Maganuco, Caldararo, il sindaco Di Natale e Bellaera).