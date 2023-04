Il Palermo si illude in Laguna, nel secondo tempo il Venezia gli impone il 3 a 2

Il Palermo frena in laguna e cade 3-2. Rosanero che crollano nella ripresa sotto i colpi di un Venezia bello ed appariscente. Inutile la reazione finale degli ospiti.

Palermo in vantaggio al 5' con Verre per Brunori, che porta avanti i rosanero. Il Venezia rischia quando Saric serve Soleri, ma Joronen salva (14'). Cinque minuti dopo arriva il pari dei lagunari grazie ad un errore di Pigliacelli che sbaglia il rinvio, Johnsen ne approfitta e insacca con un pallonetto. Nella ripresa gomitata di Nedelcearu su Pohjanpalo e rigore del 2-1 dello stesso bomber dei veneti. Due minuti dopo, contropiede di Tessmann e tris dei veneziani. Nel finale succede un po' do tutto: gol annullato a Candela dal Var, Brunori prende una traversa, Tutino accorcia su rigore e Nedelcearu si divora il pareggio nel recupero.