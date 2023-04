Giornata delle donazione, Asp di Siracusa aderisce a "pedalata per la vita"

L’Asp di Siracusa aderisce alla Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti indetta per il 16 aprile dal Ministero della Salute con iniziative di informazione e sensibilizzazione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza di esprimersi in vita sulla donazione di organi.

Organizzato dal Coordinamento Locale Trapianti dell’Azienda diretto da Graziella Basso e dalle Unità operative Educazione alla Salute e Informazione e Comunicazione dirette rispettivamente da Enza D’Antoni e Adalgisa Cucè, in condivisione con il Centro Regionale Trapianti ed in collaborazione con il Comune di Siracusa, l’Ufficio Scolastico provinciale e l’Associazione AIDO, martedì 18 aprile 2023, le iniziative avranno inizio alle ore 9.30 dalla hall dell’ospedale Umberto I di Siracusa con un dibattito moderato da Enza D'Antoni sul valore della donazione degli organi, che aprirà con i saluti del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del direttore sanitario Salvatore Madonia, del sindaco di Siracusa Francesco Italia e del coordinatore regionale Trapianti CRT Sicilia Giorgio Battaglia che sarà in collegamento on line.

Interverranno: Graziella Basso, coordinatore aziendale per i Prelievi e i Trapianti su Lo stato dell’arte: donazione degli organi e tessuti in Sicilia; Silvia Rita Feccia, vice presidente vicario regionale AIDO sul ruolo delle associazioni di volontariato nella donazione degli organi; Angela Fontana, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa su: La scuola e il concorso “Premio Nicholas Green”; Paolo Caruso, direttore Oftalmologia dell'ospedale di Siracusa sul prelievo di cornee nell’ASP Siracusa; Rosalia Maria Sorce, responsabile Oftalmologia dell’ospedale di Lentini sul Trapianto di cornee nell’ASP Siracusa; Giovanni Moruzzi, responsabile Hospice Siracusa interverrà su Hospice e procurement corneale: un nuovo territorio da esplorare. Sarà data voce con le loro testimonianze anche a pazienti trapiantati e a familiari che hanno detto sì alla donazione.

Alle ore 11 partirà dall’ospedale Umberto I la “pedalata per il dono alla vita” che metterà insieme operatori sanitari, volontari AIDO, studenti, insegnanti e rappresentanti del Comune di Siracusa, in un percorso in bicicletta che raggiungerà il traguardo, piazza XXV Luglio in Ortigia. All’arrivo verrà ricomposto su un cartellone il puzzle formato dai quattro tasselli che rappresentano gli enti coinvolti, Azienda Sanitaria, AIDO, Scuola e Comune di Siracusa. Saranno allestiti stand dell’Educazione alla Salute e AIDO dove il personale del Coordinamento locale Trapianti e i volontari AIDO saranno a disposizione di tutti i cittadini per offrire chiarimenti, materiale informativo sulla donazione e raccogliere dichiarazioni di volontà.