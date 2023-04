Il Modica in casa della capolista Igea Virtus si gioca l'accesso ai play off

Il Modica è partito questo sabato alla volta di Barcellona Pozzo di Gotto dove domani si chiuderà la regular season del campionato d’Eccellenza con la sfida alla Nuova Igea Virtus. Il “D’Alcontres” sarà una vera bolgia, dato che per i peloritani la sfida ha in palio la promozione diretta in serie D. Per il Modica, invece, i tre punti della vittoria significherebbe staccare il pass per accedere ai play-off. Una sfida dunque senza appello per entrambe le compagini “tra le quali – dice Giancarlo Betta, tecnico del Modica Calcio – non c’è tanta differenza in termini di qualità tecniche. Assieme al mio staff abbiamo rivisto più volte la gara dell’andata al “Vincenzo Barone” e continuo a ritenere la nostra una squadra che può affrontare a viso aperto la formazione capolista a cui va dato il grande merito di essere stata la più continua in tutta la stagione”.

Il campo emetterà il proprio verdetto al termine di novanta minuti “che – prosegue Betta – vedrà due squadre affrontarsi con animi diversi ma con obiettivi importanti da conseguire. Credo sarà una bella partita e sono convinto che verranno fuori le caratteristiche tecniche, soprattutto di alcuni giocatori di entrambe le squadre, che meriterebbero ben altre categorie”.

Rivolgendo lo sguardo specificatamente ai rossoblu, Betta assicura che “in settimana abbiamo lavorato bene. Sono convinto che scenderemo in campo con il piglio giusto. Questa non è l’ultima partita della stagione, ma l’ennesima sfida da play off anticipati, come quella contro il Taormina di due settimane fa. E come allora sono fiducioso perché conosco l’animo dei ragazzi e la voglia di dimostrare tutto il loro valore”.

Ecco i ventuno convocati da mister Giancarlo Betta.

Portieri: Incatasciato, Minardo Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Denaro, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni Centrocampisti: Candiano, Guerci, Misseri, Pappalardo, Prezzabile, Riela, Sangarè Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica