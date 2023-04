Palermo, l'Agorà della cooperazione: promozione dei sistemi produttivi regionali

E’ partita stamattina (sabato 15 aprile), la prima edizione dell’Agorà della Cooperazione di LegaCoop Sicilia che ha riunito al Parco Uditore una ventina di produttori e cooperative siciliane dell’agroalimentare. Tantissimi visitatori, curiosi, famiglie con bambini, giovani, appassionati di prodotti siciliani: tutti uniti dalla voglia di provare qualcosa di buono, un caciocavallo dop o un vino da agricoltura biologica, la marmellata di mandarino tardivo di Ciaculli o la pasta e l’olio nati nei terreni confiscati alla mafia. Nata con il supporto dell'assessorato regionale alle Attività produttive e la collaborazione dell’assessorato comunale Attività Produttive, l’Agorà della Cooperazione dovrà rinunciare all’apertura di domani (domenica) per il maltempo previsto, ma è da segnare già in agenda la data di sabato prossimo (22 aprile) in piazza a Mondello.

Le cooperative che partecipano sono 19, dall’intera Sicilia: la cooperativa Rinascita (Sclafani Bagni), Progetto Natura (Ragusa), Agrionica (Giarre), Artemisia (Piedimonte Etneo), Agrisana e La Madre Terra (Sciacca), Colomba Bianca (Mazara del Vallo), Viticultori associati (Canicattì), I Locandieri (Marsala), Liberarmonia (Poggioreale), Libera Terra Mediterraneo (Corleone), O.p.a.n. (Capri Leone), Terramia (Castelvetrano), Etnos (Modica), Latterie Ragusane, Probio.si (Castellana Sicula), Verde Autos-Scozzari, Rigenerazione e Ciauli (Palermo).