Modica. Dipendenti della SpM senza stipendi, M5s: situazione drammatica

Il M5S di Modica si schiera a fianco dei dipendenti della SPM e delle Cooperative di servizi, e delle loro famiglie che hanno vissuto anche le ultime festività Pasquali senza stipendio.

Sono dipendenti indiretti che prestano la loro opera in strutture del Comune di Modica, e la pesantissima e scellerata situazione debitoria dell’Ente (intorno a 200 milioni di euro), cresciuta a dismisura durante il decennio di amministrazione Abbate, nonché la conseguente mala gestione della SPM a totale partecipazione comunale, impediscono che vengano pagati oramai da mesi.

Fra i servizi a cui assolvono, si trovano mansioni che non possono venire sospese, come le manovre per la gestione del depuratore, o delle valvole di erogazione dell’acqua nella rete idrica della città, o i servizi essenziali a sostegno di persone inabili, anziane e famiglie deboli.

Sulla drammatica condizione di questi lavoratori il M5S di Modica ha tenuto nei giorni scorsi un incontro alla presenza del Consigliere Comunale Marcello Medica, e della candidata sindaca di coalizione, Ivana Castello. Oltre alla denuncia delle responsabilità e l’indignazione per la disparità di trattamento che questi lavoratori subiscono rispetto agli altri lavoratori del Comune, nell’incontro si sono discusse e valutate possibili azioni di pressione da mettere in campo per sollecitare la soluzione della questione.