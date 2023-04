A Ragusa appuntamento con "Ibla Meeting Art" dal 28 al 30 aprile

Il popolo dell’arte si riunisce a Ragusa Ibla. Dal 28 al 30 aprile, per la prima volta, Ibla meeting art. E’ l’idea di Amedeo Fusco per valorizzare ancora di più il mondo dell’arte, della cultura, della poesia, per fare vivere una full immersion con un unico comune denominatore: vivere tutto ciò che riguarda questo mondo. Artisti e operatori del mondo culturale avranno modo di incontrarsi, di confrontarsi. L'iniziativa è sostenuta dal Libero consorzio comunale di Ragusa e dal Comune di Ragusa, oltre che dal Ccn Antica Ibla, e si terrà a palazzo La Rocca e all’auditorium San Vincenzo Ferreri. Tra i primi nomi di spessore già annunciati e che parteciperanno quello di Claudio Strinati (nella foto), uno degli storici dell’arte più importanti al mondo, esperto di Caravaggio e del Rinascimento e che conduce una trasmissione molto seguita dagli appassionati sulla Rai.