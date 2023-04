Scontro tra 2 auto sulla Caltanissetta - San Cataldo: un morto e due feriti

- Un giovane di 27 anni, Kevin Dorbhul (nella foto), è deceduto nella notte in un incidente avvenuto in via Due Fontane, strada che collega Caltanissetta a San Cataldo.

Il ragazzo, sbalzato violentemente dall'abitacolo, è stato trovato a circa 30 metri dall'auto che stava guidando.

L'impatto è avvenuto con un'altra vettura che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia, intervenuta con agenti delle Volanti e della Stradale, e gli operatori del 118 sono arrivati il 27enne era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo. Feriti altri due giovani coinvolti nell'incidente, un 35enneche è stato operato nella notte all'ospedale Sant'Elia per via del trauma addominale riportato ed è in prognosi riservata, e un 23enne arrivato in ospedale con codice giallo.