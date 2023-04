Modica, alla Fondazione Grimaldi si presenta il romanzo di Miette Mineo "La via d'uscita"

“Ricordando donne di Casa Grimaldi …” Sarà presentato a Modica il 21 aprile alle 18, alla Fondazione Grimaldi il romanzo di Miette Mineo “La via d’uscita”. Ambientato nella Catania del Settecento, narra la storia della monacazione forzata, per motivi di ordine patrimoniale, della protagonista Agnese Trigona che attraverso il processo di nullità del voto riuscirà a trovare la sua “via d’uscita”. Il romanzo ricorda la vicenda delle sorelle Concetta e Francesca Grimaldi tra le mura del Convento dell’Ascensione. L'appuntamento è promosso dalla Fondazione Grimaldi in collaborazione con il Kiwanis, l’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica e la Via delle Collegiate; interverranno Fernanda Grana e Clementina Papa.