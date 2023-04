Acate, convegno sui benefici della pratica sportiva: c'era anche il Maestro Lello Andreozzi

C’era quasi tutto il gotha dello sport di Acate, con il sindaco Di Natale e gli assessori Lantino e D’Amanti al convegno sui benefici della pratica sportiva in età giovanile, organizzato dall’insegnante Giuseppe Brugaletta, che si è svolto all’Istituto Comprensivo “Puglisi”, nella sala consiliare del Castello ed è stato suggellato dalla foto dei partecipanti al Circolo di Conversazione.

Un folto pubblico, tra cui molti genitori, ha seguito le interessanti relazioni del maestro Lello Andreozzi, Rossella Iacono, psicologa, Daniela Savasta, pedagogista, Silvana Firrarello, specialista in medicina sportiva, Omaima Salem, studentessa universitaria, Elena Condipodero, istruttore di karate e Francesco Salemi, consulente alimentare.

Portando i saluti dei soci del Circolo di Conversazione, Salvatore Cutraro aveva detto : “ Lo sport è salute, ben vengano tutte le iniziative che ne sollecitano la pratica in età giovanile, perché ne raccoglieremo i frutti in età avanzata, nel senso che il corpo essendo abituato a muoversi sin dalla giovane età risente meno degli acciacchi della vecchiaia“.

Applausi per il maestro Lello Andreozzi, presidente della asd Raggio di Sole di Scampia, il quartiere di Napoli dove superando difficoltà e diffidenza ha fondato e ora dirige un centro sportivo che ospita centinaia di bambini, impegnati al pomeriggio in attività ricreative e di avviamento allo sport: “Non solo karate ha spiegato - abbiamo anche corsi di tae kwondo e kung fu”.

Andreozzi ha una lunga storia di campioni di karate. Gli ultimi che si sono formati a Scampia sono Salvatore Serino, che detiene il titolo europeo di categoria insieme a Carmine Luciano.