La Scherma mazarese ha quattro nuovi campioni regionali. Due atleti qualificati al Trofeo nazionale Coni

Dopo gli splendidi risultati ottenuti nelle due Prove Regionali, i piccoli schermidori Mazaresi questa volta erano chiamati a competere per conquistare gli ambiti Titoli Regionali di categoria.

4 Titoli Regionali - 5 Medaglie d’Argento - 5 Medaglie di Bronzo e 3 piazzamenti in finale, questo il bottino conquistato dalla compagine Mazarese che rimane la Societá Schermistica piú forte nella specialitá della sciabola.

Nella categoria Ragazzi il Campione Regionale per il 4^ anno consecutivo è Gioele Coronetta che in finale ha battuto il compagno di sala Antonino Pio Giacalone. Bronzo per Lorenzo Marchetti e Paolo Agosta: 5^ posto per Vincenzo Scarpaci.

Nella categoria Ragazze è Campionessa Regionale Adele Scaletta bronzo per Aurora Pugliese.

Nella categoria Bambine è Elena La Paola a conquistare il Titolo Regionale in una finale tutta mazarese contro la compagna di sala Viola Gambina che si deve accontentare dell’argento.

Nella categoria Allieve è Costanza Marciante ad aggiudicarsi il Titolo di Campionessa Regionale che ha battuto in finale la compagna di sala Misia Raspanti; bronzo per Martina Renda.

Nella categoria Maschietti è argento per Manuel Pizzo; bronzo per Francesco Pipitone e 6^ posto per Gabriel Antero.

Argento anche nella categoria Giovanissime con Martina Graffeo e 6^ posto nella categoria Allievi con Marco Bacile.

Ma in palio non c’erano solo i Titoli di Campioni Regionali 2023 ma anche la qualificazione per la composizione del Team Sicilia al Trofeo Coni che si terrá in Basilicata. La sciabola siciliana sará interamente rappresentata dagli atleti del Circolo Schermistico Mazarese: Gioele Coronetta ed Adele Scaletta.

Grande soddisfazione per la categoria Esordienti che per la prima volta in assoluto si cimentavano in una garetta senza classifica proprio per lo spirito promozionale. Luciano Mattia Bucca, Antonino Clemense, Neri Pacino, Luca Pavone, Andrea Pugliese, Kevin Salvo e Laura Scarpaci sono le nuove leve che lasciano ben sperare per il futuro della scherma cittadina.

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti” – afferma il Maestro Giuseppe Pugliese. “Vincere 4 Titoli Regionali su 7 ed in 2 categorie andarci veramente vicini con l’aggiunta che tutti i nostri atleti hanno raggiunto le fasi delle finale, significa che il lavoro dello staff Tecnico composto anche dalla Maestra Rosa Inzirillo e dalla Maestra Catia Pugliese, sta dando i suoi frutti. Adesso abbiamo la 2^ Prova Nazionale U14 di Sciabola – Trofeo Kinder Joy of Moving a Mazara del Vallo. Per noi sará una grande prova in termini organizzativi ma anche, in termini di risultati. Siamo alla 3^ edizione nella nostra Cittá e ne siamo orgogliosi, perché fare sport significa anche promuovere e portare nuove risorse economiche a tutto l’indotto turistico cittadino. Per la gara regionale abbiamo avuto numeri importanti in termini di presenze in Hotel, strutture ricettive e Ristoranti ed anche la prova Nazionale sará un’occasione importante per le realtá locali.’’