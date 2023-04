Elezioni a Siracusa, Luca Cannata (Fdi) ufficializza la lista al consiglio comunale

Ufficializzati i candidati al Consiglio Comunale delle prossime amministrative del capoluogo aretuseo in programma per il 28 e 29 maggio prossimi da parte del circolo politico Avvenire Sud sezione di Siracusa. A concorrere alla competizione politica, sotto il logo del Partito “Fratelli d’Italia” ma a firma “Avvenire Sud” saranno Gianni Carpanzano e Rita Di Pietro.

La presentazione si svolta presso la sede del Circolo in viale Regina Margherita 17 alla presenza dell’On. Luca Cannata di Fratelli d’Italia, del Presidente del Circolo “Avvenire Sud” di Avola Giovanni Guerri, dell’Avv. Vicenzo Annino che ha moderato l’evento assieme al collega, nonché vice presidente di Avvenire sud – Avola, Fabio Carnemolla, ed il candidato a Sindaco del centro-destra Ferdinando Messina.

La sala, gremita di persone, ha accolto positivamente la scelta dei due candidati al consiglio comunale, di Pietro e Carpanzano, apprezzati a Siracusa per la loro umiltà, capacità di ascolto e condivisione oltre che per il proprio impegno nel sociale.

Gli interventi sono stati aperti dall’On. Cannata il quale ha puntato il proprio intervento sull’importanza di avere rappresentanti capaci e competenti al servizio della comunità.

Il candidato Sindaco Ferdinando Messina ha concluso la serata con un saluto ai presenti, sottolineando l'importanza di sostenere movimenti come quello di Avvenire Sud Siracusa perché dal movimento dei cittadini è possibile prospettare un futuro migliore per Siracusa.

Avvenire Sud Siracusa si impegna a lavorare per il benessere della città e la candidatura di Gianni Carpanzano e Rita Di Pietro rappresenta un'importante occasione per far crescere la città e per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.