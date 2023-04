Al Siracusa non basta la doppietta di Ficarotta: il derby a Lentini finisce 2 - 2

Il Siracusa dovrà affidarsi alla lotteria dei play off per sperare di essere promosso in serie D. Ha chiuso la regular season pareggiando sul campo della Leonzio in un finale di gara emozionante.Il derby è finito 2 a 2. In pieno recupero i bianconeri hanno agguantato il pareggio su calcio di rigore, trasformato da Carbonaro. Una partita segnata, con un finale già scritto, con l'Igea Virtus promossa, con merito. I barcellonesi hanno avuto un andamento costante, mentre il Siracusa nella prima parte della stagione ha lasciato per strada punti preziosi. Frutto di un'improvvisazione e nulla di programmato. Tornando al derby di oggi, è la Leonzio a passare in vantaggio al 35' con Panarello. Prima di andare al riposo gli azzurri chiudono il primo parziale sull' 1 a 1, grazie ad un gol di Ficarotta. Nel secondo tempo gli ospiti hanno più di una occasione per passare in vantaggio, ma bisogna aspettare il 90' quando Ficarotta concede il bis. Al 93' arriva il pareggio della Leonzio.