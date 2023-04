Centinaia di fedeli in processione a Palermo a 'La Notte delle 7 chiese'

Centinaia di fedeli sabato sera per le strade del centro storico di Palermo in cammino sulle orme di San Filippo Neri per "La Notte delle 7 Chiese". L'iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa insieme alla "Compagnia dell'immacolata e San Filippo Neri" e le associazioni "Identità Giovani" e "Oratorio vivo" è stata accolta con grande entusiasmo dai partecipanti. Grazie alla diretta facebook, inoltre, le immagini della serata oratoriana hanno avuto tantissime visualizzazioni, soprattutto dall'estero. I fedeli guidati da Don Giuseppe Di Giovanni e Padre Simone Raponi, della congregazione dell'Oratorio di Roma, si sono messi in cammino tra preghiere, riflessioni e canti per raggiungere le sette chiese, ovvero Santa Maria degli Angeli alla Kalsa, Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri, Sant'Anna la Misericordia, Gesù e Maria, Maria Santissima degli agonizzanti, San Giuseppe ai Teatini, Santa Ninfa ai Crociferi. In ogni tappa, l'appassionato di storia locale e tradizioni popolari Christian Pancaro ha illustrato i cenni storici delle varie chiese e delle loro confraternite. Il coro "Casa di Israele" ha animato il pellegrinaggio coinvolgendo anche tanti giovani che nello stesso momento affollavano i locali del centro storico per la movida e che incuriositi hanno scattato diverse foto.