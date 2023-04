Fiera di Palermo inagibile, annullata la Campionaria

La 69esima campionaria alla Fiera del Mediterraneo di Palermo è saltata. Con una pec spedita agli organizzatori l'amministrazione comunale ha fatto sapere che gli eventi previsti sono stati annullati. Alcuni spazi tra i padiglioni, come accertato dai vigili del fuoco, non sono agibili e necessitano di interventi strutturali per consentire lo svolgimento di manifestazioni espositive. L'evento che doveva iniziare sabato prossimo 22 aprile per terminare il 7 maggio, è stato così annullato. "Mediexpo comunica - spiega l'organizzatore Massimiliano Mazzara - che per cause non dipendenti dalla propria volontà, ma per la sopravvenuta inagibilità del polo fieristico, la 69esimaFiera campionaria del Mediterraneo è stata annullata". "Un danno molto serio per la mia società - aggiunge Mazzara -Questi eventi si programmano da mesi e mesi. Ho dovuto comunicare agli espositori che venivano da diverse parti d'Italia e dall'estero l'annullamento dell'evento". A rischio anche gli altri eventi programmati. Negli anni della pandemia il centro fieristico è stato utilizzato come hub vaccinale.