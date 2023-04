Sbarcati a Catania 111 migranti: altri 200 arriveranno domattina

Sino stati sbarcati a Catania i primi 111 migranti messi in salvo dal pattugliatore rumeno Frontex MAI 1106. Si tratta di una parte dei circa 500 migranti soccorsi 140 miglia nautiche a sud-est di Portopalo, nel Siracusano. L'arrivo di nave Peluso della Guardia costiera, con un altro contingente di migranti (oltre 200), era originariamente previsto per stanotte alle 2 ma e' stato posticipato e domattina alle 7. Tutti i migranti soccorsi erano a bordo di un unico motopeschereccio. Ancora non e' noto il loro numero complessivo preciso. Coinvolta anche una motovedetta della Guardia costiera che ha supportato il trasbordo e che e' rientrata a Pozzallo senza migranti a bordo.