Calcio di Eccellenza. L'Igea Virtus batte il Modica (1 a 0) e conquista la serie D, rossoblù fuori dai play off

Un gol in netto fuorigioco decide la partita tra Igea Virtus e Modica, ultima del campionato di Eccellenza. La squadra di Barcellona conquista la promozione diretta in serie D, il Modica resta fuori dai play off che vengono acciuffati dalla Leonzio. Delusione Siracusa che sarà costretto alla lotteria dei play off. La gara con l'Igea Virtus ha aumentato i rimpianti per i rossoblù modicani che, in una gara dal coefficiente di difficoltà altissimo hanno tenuto testa ai padroni di casa, non hanno lesinato impegno (Vindigni è uscito dal campo malconcio) e si sono arresi solo per un gol viziato da un fuorigioco non visto nè dall'arbitro, nè dal suo collaboratore di linea. Adesso per il Modica è necessario fare un pò d'ordine e ricominciare facendo tesoro degli errori commessi in un campionato che ha premiato la squadra più equilibrata che ha saputo contrastare compagini ambiziose e ricche di giocatori di grande esperienza ma, probabilmente, meno motivati di tanti giovani. Il Modica, comunque, è riuscito a compiere un piccolo miracolo: riportare tanta gente allo stadio e ricompattare un bel gruppo di tifosi appassionati che hanno sostenuto i loro beniamini anche nella gara con l'Igea Virtus.