Ragusa, nasce il comitato per valorizzare via Roma con eventi culturali

Musica, teatro, reading, letteratura, canto e concertini, da venerdì 21 aprile prende il via “Festacrante in via Roma”, 18 appuntamenti per vivere la città di Ragusa in maniera coinvolgente e partecipativa. Dal 21 aprile al 20 ottobre la prima edizione della rassegna artistico-culturale organizzata dal neo costituito comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma”. Saranno 18 vivaci venerdì in cui la centralissima via Roma si trasformerà, alle ore 18.30, in palco a cielo aperto e regalerà gratuitamente eventi di altissima qualità per coinvolgere, appassionare e permettere a turisti e residenti di vivere la città in maniera immersiva. Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza che le arti donano, arricchendo in maniera innovativa l'offerta culturale del territorio e movimentandone la struttura commerciale. Un modo creativo di vivacizzare il centro storico, per farlo tornare ad essere il cuore pulsante della città. Adesso lo è solo in parte. Allora un gruppo di qualificati esercenti, alcuni storici su via Roma, hanno deciso di dare una svolta non accettando che una parte così bella di Ragusa possa pian piano spegnersi.