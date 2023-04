Incidente stradale a Roma a Ciro Immobile: con la sua auto contro un tram

Mattinata di grande spavento per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma.

L'auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30.Il tram è andato fuori dalle rotaie, la macchina ne è uscita distrutta. Il calciatore, "un po' indolenzito al braccio", parlando alle forze dell'ordine, ha spiegato che il tram sarebbe passato con il rosso.

Ciro Immobile è stato portato per controlli al Policlinico Gemelli. "Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra": è questa la diagnosi per il centravanti, si legge sul sito della Lazio, le cui condizioni sono al momento buone. "Il calciatore", prosegue il comunicato, "rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma".

Con Immobile al Gemelli anche la figlia maggiore mentre la più piccola è stata trasportata al Bambino Gesù. Altri 8 passeggeri con escoriazioni sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale.

"La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all'Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L'ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti", ha detto all'ANSA l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell'incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L'urto è stato molto forte: l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari", ha aggiunto Patané. "Il tram - ricorda l'assessore - pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all'uno o all'altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video". L'urto, riporta ancora Patanè, è avvenuto tra "la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram".