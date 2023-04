Pilota muore a Misano Adriatico in una gara di moto di Coppa Italia Velocità

Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma nel weekend. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente avrebbe coinvolto quattro moto e un pilota sarebbe deceduto dopo essere stato investito. Stando alle prime informazioni a causa di un problema al motore un primo pilota si sarebbe fermato ai bordi del circuito, quindi, una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell'impatto il pilota, 46 anni, è caduto ed è stato travolto e ucciso da una moto in corsa.

A perdere la vita, Fabrizio Giraudo (nella foto Ansa), di Fossano, in provincia di Cuneo.