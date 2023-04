Siracusa, addio alla promozione diretta: il derby di Lentini è una Waterloo

Il Siracusa perde 3-2 a Lentini e chiude il campionato al secondo posto dietro alla Nuova Igea Virtus, vittoriosa di misura sul Modica e promossa in serie D. Gli azzurri proveranno a raggiungere il traguardo attraverso i playoff. Il solito ritornello di una società che non è riuscita a costruire una squadra in grado di approdare in serie D. Il derby di oggi è stato un tracollo. Deciso dalla Leonzio in peino recupero. Allo stadio “Nobile” match ricco di reti e emozioni. Al 12’ primo tentativo azzurro con il tiro di Ficarrotta da fuori area respinto da Saitta. Dall’altra parte Lumia è attento sulla conclusione di Sangiorgio. Poi il tirocross di Scapellato al quarto d’ora termina sul fondo. Al 25’ è fuori misura il diagonale da sinistra di Ficarrotta. Occasioni da una parte e dall'altra: al 29’ Panarello di testa manda alto di poco. Poco dopo, il mancino di Ficarrotta dal limite è sporcato da un difensore avversario e la palla arriva debolmente tra le braccia del portiere. Al 34’ la Leonzio sblocca il risultato. Segna Panarello, che si ritrova il pallone tra i piedi dopo la respinta di Lumia sulla sua conclusione ravvicinata. Passano due minuti e Ficarrotta su punizione dai 30 metri manda la sfera sotto l’incrocio dei pali. Le due squadre vanno al riposo sul pari. Comincia la ripresa e Iraci lancia Ficarrotta che, in area, tira e Saitta si salva con la collaborazione di un difensore. Per gli azzurri angolo senza alcun esito. Poco dopo Urso tira e Lumia devia la sfera sul palo. Poi Sangiorgio di testa indirizza alto di un metro. Al 29’ Privitera crossa e Savasta colpisce l’incrocio dei pali. Al 38’ un difensore lentinese interviene sulla linea respingendo il tiro di Palermo di piatto sinistro. Al 45’ Ficarrotta va via in ripartenza, percorre tutto il campo e poi segna solo davanti al portiere lentinese. La Leonzio reagisce e si vede assegnare un rigore che Carbonaro realizza. Poco dopo D’Emanuele segna il gol della vittoria dei locali, che giocheranno la semifinale playoff contro il Taormina. La vincente incontrerà il Siracusa