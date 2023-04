Elezioni a Siracusa, anche 'Prima l'Italia' con la 'bicicletta' a sostegno del Centro destra

Anche la Lega con il simbolo "Prima l'Italia' scende in campo con il Centro destra a completo alle amministrative di fine maggio a Siracusa. Lo fa con il suo coordinatore provinciale, Enzo Vinciullo, che insieme a Prima l'Italia esporrà in un unico cerchio "Siracusa Protagonista". Una scelta intelligente quella dell'ex presidente della Commissione Bilancio all'Ars, che con questa mossa consolida i rapporti con Annalisa Tardino, commissario del carroccio in Sicilia e aggiunge uno dei due Movimenti storici che ha fondato. La 'bicicletta' sosterrà insieme agli altri alleati, Ferdinando Messina sindaco di Siracusa. "Dopo una attenta analisi, un esame approfondito e una riflessione condivisa della situazione politico-amministrativa nella città di Siracusa, i candidati, i dirigenti e i simpatizzanti di Siracusa Protagonista e di Prima l'Italia, riuniti in Assemblea, hanno ritenuto opportuno condividere il progetto di rinascita di Siracusa, appoggiando Ferdinando Messina, quale candidato a sindaco, per creare quell'allineamento politico con il Governo regionale e quello nazionale che, se utilizzato in modo virtuoso, può portare risultati concreti e positivi per i nostri concittadini", scrive Vinciullo nel Comunicato stampa.

"Al presidente Schifani - aggiunge Vinciullo -abbiamo chiesto una attenzione particolare del Governo regionale per riequilibrare le ingiustizie che la città e la sua provincia hanno subito negli anni precedenti".

Al termine dell'Assemblea, i partecipanti hanno indicato alcuni obiettivi da raggiungere per avere una città solidale che, partendo dalla periferia, possa fare diventare Siracusa capitale del Lavoro, della Cultura, del Turismo e della lotta alle varie fragilità.

"In particolare - prosegue Vinciullo - l'assemblea ritiene che la nuova Amministrazione debba occuparsi della realizzazione del Nuovo Ospedale, le cui risorse sono disponibili dal 13 dicembre dello scorso anno, dell'acqua che deve essere pubblica, dell'assistenza ai soggetti fragili, della realizzazione di nuove opere pubbliche per la sicurezza dei cittadini, della modifica delle piste ciclabili, della valorizzazione del personale comunale, della Protezione Civile e della ricostruzione, del commercio, artigianato, pesca ed agricoltura, della realizzazione di impianti sportivi, della valorizzazione dei quartieri di Belvedere e Cassibile. Particolare attenzione richiediamo per il cimitero e per i diritti dei defunti, a cui nessuno potrà sottrarre il loculo, senza dimenticare il mare con i suoi 3 porti. Siamo certi che il nostro contributo di idee e proposte consentirà al Centro Destra di vincere le elezioni a Siracusa per far tornare la nostra città allo splendore degli anni passati".