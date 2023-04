Non rispetta l'affidamento ai servizi in prova: arrestato a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un 41enne del luogo, in esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, a seguito delle ripetute violazioni accertate.

L’uomo, già condannato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate, reati commessi nel 2015, era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma le ripetute violazioni accertate e prontamente comunicate all’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri, hanno portato all’emissione dell’ordinanza di aggravamento da parte dell’A.G..

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di “Cavadonna”.