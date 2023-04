Canicattini Calcio conquista la salvezza e il tennis tavolo è promosso in B1: fine settimana da incorniciare

Importante fine settimana, quello appena concluso, per lo sport canicattinese. Per il Calcio, nella finale di play out di Promozione Girone D, il Città di Canicattini del presidente-allenatore Andrea Randazzo, si aggiudica, sul terreno di casa, l’incontro con il Misterbianco con una rete di Germano all’83’, garantendosi la salvezza e la permanenza in Promozione. Nel Tennis Tavolo, la Vigaro Siracusa del giocatore e tecnico Fabio Amenta, chiude al primo posto il Campionato di B2 conquistando la promozione in B1. Un successo che fa seguito alla recente soddisfazione di Fabio Amenta di essere stato chiamato, lo scorso marzo, a guidare in qualità di tecnico la Nazionale Italiana paralimpica di Tennis Tavolo al recente Torneo internazionale Master Open di Lignano Sabbiadoro.

A congratularsi con il loro concittadino Fabio Amenta e con tutto il team della Vigaro per la promozione, e con la società del Città di Canicattini e il suo presidente Andrea Randazzo per l’importante risultato che li vedrà protagonisti nella prossima stagione ancora in Promozione, sono stati, a nome di tutta la comunità canicattinese, il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, l’Amministrazione comunale, la Presidente Loretta Barbagallo con tutto il Consiglio comunale.

Nella foto, i calciatori del Canicattini e Fabio Amenta