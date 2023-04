Catania, torna il bonus trasporti: al via le domande

È stato attivato anche quest’anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il bonus trasporti, a beneficio di studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20 mila euro. Uno strumento che si è già rivelato molto utile e molto richiesto l’anno scorso, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici in ambito cittadino.

Già da questa mattina è attiva, infatti, la piattaforma per poter effettuare la richiesta. Sul sito del Ministero (lavoro.gov.it) è possibile seguire tutte le procedure, al link: Bonus Trasporti - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . Il bonus, fino a 60 euro, è finalizzato all’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Anche gli utenti della Città Metropolitana di Catania, così, possono usufruirne per acquistare gli abbonamenti AMTS, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa e, come per il 2022, l’utile iniziativa, di carattere nazionale, si aggiunge alle tante procedure già attivate a livello metropolitano dal Comune di Catania con AMTS, come CATANIA Tu GO, che sta già riscontrando e replicando un grande consenso, o i servizi di Car e Bike Sharing. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, infine, è possibile rivolgersi all’URP dell’AMTS, al seguente link: URP - AMTS Catania