E' morta la ginecologa e anestesista di Noto Olga Naso

Si è spenta oggi a Roma, dopo una breve malattia, Olga Naso, anestesista e ginecologa, fondatrice e presidente di IrisRoma x le Donne x la Vita Onlus, associazione che da anni opera per la tutela dei diritti e della salute della donna. Mission di Iris Roma xleDonne xlaVita Onlus è quella d ipromuovere la medicina di genere e la corretta informazione, disviluppare progetti di sensibilizzazione e prevenzione per favorire la diagnosi precoce e le cure personalizzate, a anche realizzare iniziative che mettano anche la tecnologia al servizio della paziente e sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico, ginecologico, endocrinologico e cardiologico. Nata a Noto, in provincia di Siracusa, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia a Roma con specializzazione in Anestesia e Ginecologia, Olga Naso ha insegnato all'Università Cattolica del Sacro Cuore presso la cattedra di Anestesiologia e Rianimazione ed è stata Responsabile del Servizio Sanitario del Senato dellaRepubblica. I funerali si terranno domani, 18 Aprile, alle ore12, presso la Parrocchia Gran Madre di Dio in via Cassia.