Aricò nel Ragusano, Dipasquale (PD): spero non sia solo passerella elettorale

“Ritengo sempre positivo quando esponenti del Governo regionale si muovono da Palermo per visitare i territori, come accaduto oggi in provincia di Ragusa con la visita dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Mi auguro solo che ciò non sia ad esclusivo servizio della campagna elettorale per le amministrative nei vari Comuni dell’Isola e che ai sopralluoghi seguano interventi concreti del Governo”. Così Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta l’odierna visita in alcune aree della provincia di Ragusa da parte del titolare delle Infrastrutture per il Governo Schifani.

“Insieme al sindaco Aiello e altri rappresentanti istituzionali del territorio - dichiara Dipasquale - abbiamo accompagnato l’assessore Aricò alla foce del fiume Ippari, tra Scoglitti e l’area del Museo Archeologico di Kamarina, dove gli effetti dell’erosione costiera sono sempre più gravi, anche a causa del maltempo di febbraio. Ho segnalato all’assessore che è fermo un vecchio progetto di intervento a consolidamento della costa e del quale non si ha più traccia. Le ultime notizie davano il progetto in attesa della valutazione ambientale VIA-VAS. Si è perso troppo tempo, quasi dieci anni, e se si fosse riusciti ad intervenire tempestivamente con molta probabilità i danni visibili oggi sarebbero davvero di minore entità. L’assessore ha preso l’impegno di convocare già per questo venerdì una conferenza di servizio per affrontare la questione e verificare come poter procedere. Sempre per quanto riguarda la foce dell’Ippari, abbiamo chiesto anche la disponibilità a reperire dei finanziamenti per ripristinare il ponte che univa il comune di Ragusa con quello di Vittoria. A Comiso, l’assessore Aricò ha visitato l’ex base missilistica e, in particolare, l’area che è stata dichiarata Zona Economica Speciale. Si tratta di 300mila metri quadrati che sono appetibili per diversi investimenti privati. L’intera area dell’ex base NATO è passata alla Regione Siciliana nel 2019 e, escludendo la zona dell’aeroporto Pio La Torre, si trova nel più totale abbandono".