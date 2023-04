Modena, faceva la maestra senza avere i titoli: la scuola la licenzia

Allontanata dall'insegnamento con un provvedimento di licenziamento immediato poiché, secondo quelle verifiche di prassi nelle scuole per aggiornare la graduatoria interna, in realtà non era in possesso dei titoli per poter insegnare. A Finale Emilia, nella Bassa modenese, una maestra che evidentemente maestra non poteva esserlo, appunto perché priva dei requisiti, è stata allontanata dall'istituto comprensivo, pubblico, dove lavorava da alcuni anni con la messa a disposizione e soprattutto dove era in attesa di diventare di ruolo nel giro di poco tempo; forse sarebbe stata questione di un anno. Un passaggio di carriera, quello che la quarantenne si apprestava a fare, che non è mai avvenuto, dato che le verifiche interne svolte dalla scuola in tempi recenti hanno portato alla scoperta: le sue 'carte' non erano in regola, mancherebbero i titoli affinché la donna possa insegnare ai bambini ed occuparsi degli stessi. Per questo il provvedimento è stato immediato. Nel paese della provincia emiliana da giorni la vicenda è tema ricorrente, da quando, venerdì scorso, il provvedimento, passando di bocca in bocca è diventato di fatto 'pubblico', in particolare tra i genitori. Ovvia la domanda: com'è potuto accadere? Il tutto sarebbe da collegare al fatto che se in un primo momento la donna aveva dichiarato di avere tutte le carte in regola per la professione, quando poi è scattata la verifica interna, prevista ogni due anni circa negli istituti, quei titoli dichiarati si sono dimostrati soltanto tali e in realtà inesistenti.