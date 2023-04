Ballottaggio a Udine, vince il Centro sinistra con De Toni al 52,85%

Il candidato del centrosinistra, Alberto Felice De Toni, vince ad Udine nella sfida al ballottaggio per la carica a sindaco, sconfiggendo il candidato di centrodestra Pietro Fontanini, primo cittadino uscente.

De Toni ha ottenuto il 52,85% delle preferenze.

"Con De Toni sindaco e' un nuovo inizio per Udine e per un modello di coalizione che si e' allargato oltre il centrosinistra. Il Pd ha cercato con coraggio questa soluzione costruita con pazienza attorno a un candidato civico autorevole e ora festeggiamo una vittoria che scompiglia l'immagine di una destra imbattibile in Friuli Venezia Giulia. L'impegno che il presidente Fedriga ha messo su Udine soprattutto nel ballottaggio conferma che la posta in gioco era molto alta. Non e' la rivincita delle regionali ma il segno che dal territorio e dalle amministrazioni si deve ripartire". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, dopo che Alberto Felice De Toni ha battuto nettamente al ballottaggio il sindaco leghista uscente Pietro Fontanini. Per il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, quella di De Toni e' stata "una candidatura cresciuta nella citta' e nelle forze politiche con il percorso del federatore e delle migliori energie politiche e civiche. Un percorso che e' iniziato in sordina ed e' via via cresciuto. Il PD a tutti i livelli ha incoraggiato questo percorso che oggi puo' rappresentare uno stile esemplare di costruzione, fatto di ascolto, confronto, ricerca faticosa delle ragioni che uniscono. Un progetto - aggiunge Spitaleri - che ora guarda al Friuli e alla Regione. Lo stile di De Toni potra' segnare anche una sfida a collaborare nell'interesse della comunita', anche a Fedriga e al centrodestra regionale. Vediamo se saranno in grado di accogliere questa sfida. Noi - conclude - siamo pronti"