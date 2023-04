Lions, al regista e fotografo modicano Giovanni Caccamo il Premio Eccellenze "Modica Mon Amour"

"Modica mon amour" è il tema della serata in programma lunedì prossimo, 24 aprile, all'Auditorium Pietro Floridia di Piazza Matteotti, per iniziativa del Lions Club di Modica. Il premio "Eccellenze della Contea di Modica" sarà consegnato al regista e fotografo modicano Giovanni Caccamo. La serata è in programma a partire dalle 19 e sarà presentata dalla giornalista Chiara Scucces.

Giovanni Caccamo ha diretto numerosi programmi Rai ( Il Mio Cinema, Andrea, Bocelli, Viva Mogol, gli show dedicati a Domenico Modugno, Mia Martini, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Mino Reitano) e Mediaset (Sarabanda, Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello, Campioni, il sogno). Storica la collaborazione con Massimo Giletti, sia in Rai, che su La 7 con il programma Non è l'Arena dagli studi della De Paolis in Roma. Parallelamente alla regia esercita la professione di fotografo realizzando mostre e pubblicazioni. La mostra più recente è Genius Loci presso la fondazione Zegna. Inoltre nel mese di settembre nell'ambito del progetto NATURA e ARTIFICIO ,a Milano a Palazzo Clerici, è stata battuta all'asta da Christie's una sua foto per sostenere la comunità di San Patrignano.

Uno dei suoi ultimi documentari "TRAZZERI" è stato selezionato in vari Festival Internazionali tra i quali il New York Independent Cinema Awards 2021, ARFF Berlin International Awards ed è stato premiato all'American Golden Picture International Film Festival e al Venice Shorts film Awards in California.

Numerose e tutte in sedi di prestigio (Roma, Berlino, Città del Messico, Torino, Milano) le mostre fotografiche. A Modica ha esposto a Palazzo Grimaldi (Mani di questa terra), e a Palazzo Polara (Fine pena mai, gli occhi degli ergastolani). Per tre anni è stato docente di regia video all'ABAQ (Accademia di Belle Arti dell'Aquila).