Modica, Caffè Letterario Moak: aperte le iscrizioni all'edizione 2023 del concorso

Si è ufficialmente aperta la XXI Edizione di Caffè Letterario Moak (CLM), Concorso nazionale di narrativa indetto da Caffè Moak di Modica con il supporto organizzativo del gruppo Archinet. Il Concorso è stato voluto da Caffè Moak a sostegno di giovani talenti per incentivarne la passione per la scrittura e la produzione letteraria, portando il caffè fuori dai comuni luoghi di consumo. La giuria, il cui lavoro di selezione è divenuto sempre più interessante ed impegnativo per l’elevato numero e per l’altissima qualità dei manoscritti in concorso, sarà nominata nelle prossime settimane. Ogni edizione di CLM adotta una grafica comunicativa dedicata ad uno scrittore divenuto icona nel panorama culturale letterario mondiale: quest’anno si è voluto celebrare l’indimenticabile Pablo Neruda nel 50° anniversario della sua scomparsa.

La serata di premiazione si terrà nella prestigiosa cornice di Radicepura, a Giarre, il 18 novembre 2023, alla presenza dei cinque finalisti, dei giurati e di 200 ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo. Tutti i racconti selezionati dalla giuria verranno inseriti nell’antologia “I racconti sul caffè”. Fino al 31 luglio 2023 sarà possibile iscriversi: si concorre inviando un racconto inedito sul tema del caffè inteso come protagonista ma non solo: anche pianta, bevanda, momento di incontro e in tutte le sue molteplici forme ed espressioni. Il bando completo e le news sono disponibili sul sito www.caffe-letterario.it e sulle pagine social Facebook, Twitter, Instagram. “Caffè Moak prosegue nel percorso esplorativo, ormai ultraventennale, che unisce la tecnologia, l’innovazione e l’arte. Un percorso ricco di esperienze, incontri,

contaminazione e scoperte di nuovi artisti in grado di raccontare il mondo con l’unicità dei loro occhi che ci rende sempre più orgogliosi del percorso fatto e desiderosi di proseguirlo” dice Annalisa Spadola, Direttrice Marketing di Caffè Moak.