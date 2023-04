Cade da un'altezza di 7 metri: morto operaio nel Casertano

Incidente sul lavoro nell'area industriale di San Marco Evangelista, nel Casertano, dove un operaio di 63 anni, Luigi Malatesta, è morto dopo essere caduto da un'altezza di sette metri; l'incidente è avvenuto nel capannone di un'azienda che si occupa della lavorazione del vetro.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri e dal servizio prevenzione e sicurezza infortuni dell'Asl di Caserta, è emerso che il 63enne, residente a Macerata Campania (Caserta), stava effettuando opere di manutenzione all'impianto elettrico dello stabilimento ad un'altezza di sette metri, quando è caduto per cause su cui sono in corso le indagini dell'Asl; dopo la caduta, il 63enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Caserta, e qui, poco dopo essere entrato al pronto soccorso, è deceduto.

L'uomo era dipendente di una ditta che effettua manutenzione di impianti elettrici.