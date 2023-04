Volley, Genovese Umberto Siracusa ko ad Acicatena

La Genovese Umberto Siracusa esce senza punti dalla gara di Acicatena, penultima del campionato di pallavolo femminile serie C. Le catanesi si impongono 3-0 al termine di un match comunque combattuto come dimostrano i parziali di 25-20, 25-23, 25-21. A condizionare l’andamento della sfida anche un clamoroso errore arbitrale sul 23-22 per le aretusee nel secondo set, quando è stato fischiato alle ospiti un fallo inesistente, che ha dato la possibilità alle etnee di pareggiare, per poi andare sul 2-0. Nel terzo set le padrone di casa hanno chiuso la pratica, ma le siracusane sono uscite dal campo a testa alta.

Tra gli aspetti positivi l’esordio dell’under Martina Farinella, che si aggiunge alle altre giovanissime già da tempo nel giro della prima squadra, Cantalanotte e Padula, punti forti da cui ripartire il prossimo anno. “Adesso testa all’ultima giornata del torneo – ha detto il vicepresidente Salvo Corso - con l’unico obiettivo di chiudere dignitosamente una stagione molto buona. Una stagione che però non finirà domenica perché stiamo preparando una piacevole sorpresa per i nostri tifosi”.