Pallamano, Scicli Social Club sconfitto ma sempre terzo

AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA – ASD SCICLI SOCIAL CLUB 42-32 (PT 23-16)

AETNA MASCALUCIA: Pistone, Torrisi, Somma G. (11), Somma D. (12), Zappalà, D’Andrea, Giuffrida (8), Consoli, Leonardi, Aiello (3), D’Urso (4), Mirabella, Villani (4), Galati. Allenatore: Piero Pistone.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili (8), Ballaera (1), Marino G. (3), Marino B. (2), Carbone (6), Ciavorella (11), Causarano, Drago (1), Dudija, Russino.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

ARBITRI: Bertino e Bozzanga.

Bella partita, a tratti entusiasmante, tra due compagini che hanno onorato la pallamano. Più precisi e più pimpanti i giovani di Piero Pistone che a questo punto del campionato senza alcun dubbio appaiono lanciati verso la serie superiore. I gialloverdi di Luigi Ciavorella hanno accusato tra la fine del primo tempo e la seconda parte della ripresa delle pause inspiegabili, che hanno consentito ai padroni di casa di ottenere un successo mai in discussione. Non è bastata la prova molto generosa del sempreverde Giovanni Marino, il quale, anche, in non perfette condizioni fisiche, ha cercato fino a quando è rimasto in campo (ben 56 minuti) di dare equilibrio ed ispirazione al gioco della sua squadra. Mentre, qualche giovane, da cui si aspettava una prestazione più convincente, non è riuscito a confermarsi come in altre gare, manifestando un evidente calo fisico. In casa gialloverde non si fanno drammi ma si pensa già alle due ultime partite della stagione, la prima sabato prossimo in casa con la Pallamano Marsala e, l’altra, sabato 29 aprile, fuori casa, sul campo del Girgenti.