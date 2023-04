Due feriti, per fortuna in maniera non grave, in un incidente verificatosi questa sera a Scoglitti, in via Napoli. Per cause da accertare si sono scontrate una BMW 118 e una Peugeot 207. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi, e un'ambulanza del 118.

(Foto Franco Assenza)