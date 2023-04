Palermo, alla Biblioteca della Regione si presenta romanzo di Costanza Di Quattro

"La Baronessa di Carini. Gita in Sicilia": è il romanzo della scrittrice ragusana Costanza Di Quattro che sarà presentato oggi, 18 aprile, alle 16,30, nella Sala delle Missioni della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, in via Vittorio Emanuele 431, a Palermo. Dialoga con l'autrice Sergio Bonazinga, professore di Etnomusicologia all'Università di Palermo; interventi musicali del cantautore Mario Incudine; modera la direttrice della Biblioteca, Margherita Perez.